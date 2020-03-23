Премьер Канады потребовал перенести Олимпиаду в Токио Ранее отмены ОИ-2020 потребовал НОК страны, заявив, что спортсмены Канады не поедут на соревнования.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал требование Национального олимпийского комитета страны по поводу отмены Олимпиады-2020. Причина все та же — распространение пандемии коронавируса по всему миру.

«Абсолютно правильно решение. Все должны последовать этому примеру, — приводит слова Трюдо TSN.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.