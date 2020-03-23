Премьер Канады потребовал перенести Олимпиаду в Токио

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал требование Национального олимпийского комитета страны по поводу отмены Олимпиады-2020. Причина все та же — распространение пандемии коронавируса по всему миру.
«Абсолютно правильно решение. Все должны последовать этому примеру, — приводит слова Трюдо TSN.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.
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