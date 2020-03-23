Член МОК: Решение о переносе ОИ-2020 уже принято

Член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд выразил мнение, что летняя Олимпиада в Токио может быть перенесена. Предварительно — на следующий год.
«Основываясь на той информации что есть, у МОК, решение о переносе уже принято. Детали еще обговариюватся, но Игры точно не стартуют 24 июля. Это все, что я знаю. Это все будет проходить поэтапно. Мы отложим Игры и начнем переговоры о новых сроках», - приводит FOX слова Паунда.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.
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