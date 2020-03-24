МОК объявил о переносе Олимпиады на 2021 год

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) выступила с официальным заявлением по поводу летних Игр в Токио.

Отмечается, что сегодня, 24 марта глава организации Томас Бах провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны решили отложить соревнования на 2021 год.

Такое решение напрямую связано с непростой ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса. На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Добавим, что Олимпиада в Токио должна был пройти с 24 июля по 9 августа.