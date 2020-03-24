Губернатор Токио: Название Олимпиады останется прежним Турнир перенесли из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Токио Юрико Коикэ высказалась после заявления МОК о переносе Олимпиады на 2021 год.

«Что касается названия Игр, то оно останется прежним – «Токио 2020». Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом.

«Олимпиаду не отменят. Это конкретная цель и для спортсменов. Для Токио, который провел подготовку, также появилась цель, к которой мы будем готовиться», – приводит слова губернатора агентство «РИА Новости».