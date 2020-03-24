Депутат Госдумы: Решение о переносе Олимпиады – абсолютно правильное Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

– Решение о переносе соревнований на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределенности. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоtвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус, – цитирует Таймазова RT.

Ранее стало известно, что глава МОК Томас Бах провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны решили отложить Олимпиаду в Токио на 2021 год.

Такое решение напрямую связано с непростой ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса. На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Добавим, что соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа.