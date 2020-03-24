Рене Фазель: Удобнее было провести Олимпиаду осенью, чем переносить ее на следующий год Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение МОК перенести летнюю Олимпиаду в Токио на 2021 год.

«Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре. Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Игр осенью были бы проблемы, но перенести Олимпиаду на конец сентября – октябрь было бы гораздо удобней, чем провести ее в следующем году.

На следующее лето запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике, водным видам спорта. У других федераций также есть свои турниры», – цитирует функционера ТАСС.