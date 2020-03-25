Станислав Поздняков: Мы с пониманием относимся к решению о переносе сроков проведения Олимпиады Президент Олимпийского комитета России прокомментировал перенос токийских Игр на следующий год.

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что решение перенести летние Олимпийские игры было очень непростым, а новые сроки выбраны оптимально.

Официальное заявление Позднякова было опубликовано на сайте Олимпийского комитета России:

«Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества.

Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества.

Хочу подчеркнуть, что обозначенные в сегодняшнем совместном заявлении МОК и ОКОИ 2020 новые сроки проведения Игр с акцентом на весну 2021 года, выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными. Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а, во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года».

МОК и оргкомитет «Токио-2020» решили, что Олимпиада пройдет «не позднее лета 2021 года».