Газоль - о переносе Олимпиады: Я благодарен МОК за это решение - Советский спорт
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25 марта 2020 09:18ОлимпиадаНечаев Юрий

Газоль - о переносе Олимпиады: Я благодарен МОК за это решение

Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио из-за коронавируса.

«Это непростой момент для всех нас. Самое главное — здоровье и благополучие людей. Я благодарен МОК за решение, принятое ради безопасности каждого, кто участвует в Олимпийских играх в Токио. Нам нужно оставаться сильными и бороться с этим жутким вирусом», — цитирует Газоля Eurohoops.

Напомним, вчера МОК объявил о решении провести Игры в Токио в 2021 году.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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