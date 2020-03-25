Газоль - о переносе Олимпиады: Я благодарен МОК за это решение

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио из-за коронавируса.
«Это непростой момент для всех нас. Самое главное — здоровье и благополучие людей. Я благодарен МОК за решение, принятое ради безопасности каждого, кто участвует в Олимпийских играх в Токио. Нам нужно оставаться сильными и бороться с этим жутким вирусом», — цитирует Газоля Eurohoops.
Напомним, вчера МОК объявил о решении провести Игры в Токио в 2021 году.
В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.
В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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