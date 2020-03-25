Станислав Поздняков – Томасу Баху: Надеюсь, что Игры состоятся в первой половине 2021 года - Советский спорт
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25 марта 2020 19:50ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Станислав Поздняков – Томасу Баху: Надеюсь, что Игры состоятся в первой половине 2021 года

Глава Олимпийского комитета России написал открытое письмо президенту МОК.

Президент ОКР Станислав Поздняков обратился к главе МОК Томасу Баху с открытом письмом по поводу переноса летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

Текст письма был опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России:

«В свете событий последних недель и активных дискуссий о перспективах Олимпиады 2020, вызванных пандемией коронавируса, хочу выразить полную поддержку принятому решению о переносе сроков проведения Олимпиады.

Этому решению предшествовала масштабная аналитическая работа, взвешенная оценка всех «за» и «против», бесчисленные консультации и переговоры – все осложнялось колоссальным давлением приверженцев радикальных мер.

Самое главное – это решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности участников и гостей Игр, а также интересами мирового спортивного движения – не меньше современного человечества оно нуждается в заботе, мире и единстве.

Искренне надеюсь, что Игры состоятся в первой половине 2021 года и станут главным спортивным и общемировым событием, которое продемонстрирует мощное послание солидарности и единства Олимпийской семьи и настоящую силу ценностей олимпизма, способного изменить мир к лучшему и положить конец конфликтам, противоречиям и разобщенности любого свойства и происхождения.

Дорогой г-н Президент, в эти времена волатильности и турбулентности желаю всем членам Олимпийской семьи, которую Вы возглавляете, здоровья, стойкости и уверенности в том, что объединенными усилиями мы преодолеем любые обстоятельства.

Олимпийский комитет России продолжает готовиться к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио в новых условиях и будет оказывать посильную поддержку в решении любых актуальных для Олимпийской семьи вопросов».

Напомним, что Международный олимпийский комитет объявил о том, что Олимпиада в Токио будет проведена не позднее лета 2021 года. Решение о новых датах соревнований будет принято после консультаций с международными федерациями 33 видов спорта, входящих в программу летних ОИ.

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