Юрий Ганус: С переносом сроков слушаний дела в CAS есть два положительных фактора Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал перенос слушаний дела между WADA и РУСАДА в CAS.

– С переносом сроков есть два положительных фактора. Об одном я уже говорил – это то, что перенесли Олимпиаду. Если бы Игры не перенесли, а CAS принимал решение в июне, то это было бы печально. Времени бы совершенно не оставалось. Второе – то, что решение никак не будет оказывать негативного влияния на празднование Дня Победы. Если бы не коронавирусная инфекция, мы бы получили решение CAS с большим процентом вероятности именно накануне 9 мая. И оно могло серьезно испортить настроение, будь это решение не в пользу нашей страны, – цитирует Гануса «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение перенести слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства РУСАДА на середину июня.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.