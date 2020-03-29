Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года - Советский спорт
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29 марта 2020 06:10ОлимпиадаНечаев Юрий

Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года

Игры перенесены из-за коронавируса.

В минувший вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля. Издание отмечает, что сегодня, 29 марта, состоится экстренное заседание МОК, на котором будут обсуждены новые даты проведения Олимпийских игр в столице Японии.

Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

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