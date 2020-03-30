Объекты ОИ-2012 в Лондоне переоборудуют в госпитали Они временно будут отданы под нужды Национальной службы здравоохранения Англии.

Объекты Олимпийский игр 2012-го года, которые проходили в Лондоне, временно переоборудуют в госпитали. Там разместят пострадавших от пандемии коронавируса.

«Мы готовы использовать наши объекты, автостоянки и другие места любым способом, который будет полезен для местного и национального правительства, включая Национальную службу здравоохранения. Были запросы на использование наших парковок от местного органа власти, и мы работаем над планами переоборудования», - приводит Sun слова представителя лондонской корпорации Legacy Development Corporation.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.