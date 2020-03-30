Япония и МОК согласовали дату открытия летней Олимпиады Игры откроются 23 июля следующего года.

Оргкомитет Игр в Японии и МОК согласовали, когда будет проведена церемония открытия ОИ-2020, перенесенных на следующий год.

Олимпиада откроется 23 июля следующего года. Она продлится до четвертого августа, сообщил председатель оргкомитета Игр Есиро Мори. Паралимпийские игры пройдут с 24 -го июля по пятое августа.

Олимпиаду в Токио 2020-го года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.