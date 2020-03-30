Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен Из-за пандемии коронавируса соревнования 2021-го года перенесены на 2022-й год.

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен с 2021-го на 2022-й год в связи с переносом летних Олимпийских игр 2020-го года в Токио, сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Олимпиаду в Токио 2020-го года ранее перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.