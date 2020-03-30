Станислав Поздняков: Понимание в вопросе сроков проведения ОИ позволит ОКР скорректировать планы Комментируя утвержденные сегодня МОК новые сроки проведения Игр в Токио, Президент ОКР подчеркнул, что эти изменения были необходимы, в первую очередь, для обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, а также для координации с международными спортивными календарями, которые, все без исключений, претерпевают кардинальные изменения.

Станислав Поздняков сказал:

Сегодня стало известно, что утверждены новые сроки проведения Игр XXXII Олимпиады в Токио - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Смещение дат проведения Церемоний открытия и закрытия Игр ровно на год дает всей Олимпийской семье – спортсменам, тренерам, представителям федераций и нашим преданным болельщикам такую важную на данный момент определенность. Перенос сроков был необходим в первую очередь для обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, а также для координации с международными спортивными календарями, которые, все без исключений, претерпевают кардинальные изменения.

Надеемся, что Игры в Токио станут площадкой для демонстрации единства всего мира и торжества Олимпийских ценностей – дружбы, уважения, честного соперничества, а организаторы Игр смогут сделать их самыми открытыми, позитивными и инновационными!

Сейчас нас ждет большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в Олимпийскую команду России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе.

Со стороны ОКР мы продолжим оказывать всё необходимое содействие нашим спортивным федерациям и олимпийцам для создания оптимальных условий подготовки в новых реалиях. На ближайшее время это наш приоритет наравне с обеспечением защиты прав и отстаиванием интересов российских спортсменов. Мы сможем утвердить и приступить к полноценной реализации планов, как только будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Конечно, пандемия COVID-19, вносит свои коррективы и в процесс допинг-тестирования по всему миру. Многие национальные антидопинговые организации существенно сократили или полностью приостановили реализацию своих антидопинговых программ из-за различных законодательных ограничений и закрытых границ. Это является огромным вызовом для всей международной антидопинговой системы, и мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство сможет оперативно и эффективно на него отреагировать. При этом хотим напомнить, что российские спортсмены на протяжении последних лет являются наиболее тестируемыми спортсменами в мире. Наша твердая позиция заключается в том, что любые дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны будут в равной мере относиться к любому спортсмену вне зависимости от его национальной принадлежности.

А пока призываю всех спортсменов, тренеров и болельщиков: продолжайте соблюдать предписания и, пожалуйста, оставайтесь дома!

Олимпийского вам терпения и крепкого здоровья!