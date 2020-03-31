Слушания по делу WADA и РУСАДА официально перенесли на июль

CAS уведомил, что слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля нынешнего. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года, – заявил Рыжиков в интервью ТАСС. – ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в споре РУСАДА и WADA».
Ранее была опубликована информация, что слушания в Лозанне начнутся во второй половине июня.
Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.
Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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