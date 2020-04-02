Путин выступит с новым обращением к россиянам Президент России Владимир Путин в четверг выступит с новым обращением к нации.

- Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В предыдущий раз президент РФ обратился к россиянам 25 марта, объявив неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.