Путин выступит с новым обращением к россиянам

- Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В предыдущий раз президент РФ обратился к россиянам 25 марта, объявив неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.
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