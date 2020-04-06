Минкомсязь РФ: «Советский спорт» вошёл в число социально значимых сайтов Минкомсязь РФ: «Советский спорт» вошёл в число социально значимых сайтов

Согласно приказу главы Минкомсвязи РФ Максута Шадаева, эксперимент начинается сегодня и продлится по 1 июля. В нем будут участвовать «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

В ходе эксперимента операторы связи будут должны предоставить бесплатный доступ ко всем сайтам, вошедшим в список, в том числе к «Советскому спорту». Помимо sovsport.ru, в перечень вошли некоторые другие СМИ, а также «Госуслуги», сайты Госдумы, правительства, портал стопкоронавирус.рф, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам».