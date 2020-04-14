Ефимова о своих детских фото: И как из этой «милой» девочки выросло то, что выросло? Шестикратная чемпионка по плаванию Юлия Ефимова выложила в инстаграме старые фотографии.

Подписчики россиянки смогли увидеть, как Ефимова выглядела в раннем детстве. «Как из этой «милой», на первый взгляд, девочки выросло то, что выросло», - подписала подборку Ефимова. Напомним, что россиянка трижды попадала в число призеров Олимпиады, завоевав два серебра и одну бронзу в плавании брассом на Играх 2012 и 2016 годов.