Юрий Ганус – о ситуации с WADA: Отстранение на четыре года – не обязательный срок Глава РУСАДА считает, что расследование поможет смягчить санкции.

Юрий Ганус поделился мнением по поводу отношений с Всемирным антидопинговым агентством, которое рекомендовала отстранить Россию от участия в международных соревнований из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Глава РУСАДА заявил, что смягчить санкции могло бы расследование.

«Выход из допингового кризиса, который может быть обусловлен негативным решением CAS, будет возможен, если будет проведено детальное расследование и даны ответы на вопросы, поставленные исполкомом WADA, – цитирует Гануса «РИА Новости». – Отстранение на четыре года – не обязательный срок. Если расследование будет проведено раньше и ответы на вопросы получены раньше, комитет по соответствию, может дать рекомендацию на исполком WADA по сокращению срока.

Мы заинтересованы в том, чтобы установить причины. Три Олимпиады попадают в этот период, не говоря о других соревнованиях. 2019 год – один из самых тяжелых. Формально не было выполнено условие по передаче баз данных до 31 декабря, и я уже в 2 часа ночи 1 января получил заявление iNADO о том, что РУСАДА должна лишиться статуса соответствия».

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд.