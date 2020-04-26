Франция может пересмотреть бюджет парижской Олимпиады 2024 года из-за пандемии коронавируса Право на проведение летних Игр французская столица получила пять лет назад.

Бывший министр по делам молодежи и спорта Франции и член Международного олимпийского комитета Ги Дрю считает, что первоначальный план проведения летних Олимпийских игр 2024 невозможно будет реализовать из-за экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

«Прекрасный проект Игр-2024, который мы создали и реализовали на этапе подачи заявок, сейчас устарел, потерял свою актуальность и не соответствует реальности, – заявил Дрю в интервью France Press. – Если мы хотим, чтобы проект остался без изменений, мы должны пересмотреть его средства и сосредоточить внимание на самом необходимом, в том числе провести переоценку бюджета и понять, сколько будут стоить Олимпийские игры в Париже.

Вчерашние Игры не будут Играми завтрашнего дня. Мы должны принять это и вместе представить себе новую модель. Нужно переосмыслить их, чтобы адаптировать и сохранить их актуальность в меняющемся мире».

Напомним, что Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на лето 2021 года. Президент МОК Томас Бах заявлял, что эта ситуация повлечет убытки в сотни миллионов долларов.