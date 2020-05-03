Наталья Ищенко: Надеюсь, Олимпийские игры состоятся – пусть и на год позже Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко выразила надежду, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году.

«Надеюсь, что Олимпийские игры состоятся - пусть и на год позже запланированного срока, но мы увидим наших спортсменов на высших ступенях пьедестала самого престижного турнира планеты», - цитирует Ищенко News.ru.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.