Ганус – об отстранении России: Теперь под ударом точно три Олимпиады

«Из-за пандемии дело затянулось, и если раньше был вариант, что все пройдет как бы по границе с Играми, то теперь уже точно можно сказать: под угрозой для нас не две, а три Олимпиады, – заявил Ганус в интервью «Советскому спорту». – Решение должны были первоначально огласить в конце апреля – под святой для всех праздник Победы в мае мы могли получить очень неприятный удар. Теперь решение, скорее всего, последует в июле, не раньше. День Победы нам ничто уже не омрачит. А дальше всем заинтересованным и ответственным сторонам необходимо браться за работу. Если мы решим все свои проблемы самостоятельно, проведем все расследования и ответим на все вопросы, если будем по-настоящему бороться с допингом, то уверен, за 2-3 года сможем обратиться с соответствующим заявлением и в CRC, и затем в исполком WADA. Чтобы наших спортсменов допустили на Игры-2024 в Париже, а также на все другие крупные соревнования под нашим флагом и с нашим гимном».
Также Ганус прокомментировал передачу в ФИФА материалов расследования WADA о подтасовках в делах российских спортсменов.
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