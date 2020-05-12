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12 мая 2020 15:55ОлимпиадаГичунцев Артур

Песков заразился коронавирусом

Об этом он заявил ТАСС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

«Да, я заболел», – сказал Песков, отметив, что в последний раз контактировал с главой государства месяц назад.

На сегодняшний день в России зафиксировали 232 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 43 512 человек, а скончались – 2116.

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