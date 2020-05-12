Песков заразился коронавирусом Об этом он заявил ТАСС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

«Да, я заболел», – сказал Песков, отметив, что в последний раз контактировал с главой государства месяц назад.

На сегодняшний день в России зафиксировали 232 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 43 512 человек, а скончались – 2116.