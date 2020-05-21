Дмитрий Губерниев: Бах прав, Олимпиаду можно втиснуть только в 2021 год Комментатор Дмитрий Губерниев считает правильным решение МОК отменить Олимпийские игры в Токио, если их не удастся организовать в следующем году.

- Бах прав, потому что Олимпиаду можно втиснуть только в 2021 год. Будем надеется, что ее проведут. Потому что все-таки слишком много было сделано всем миром, - цитирует Губерниева телеканал «360».

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить в том случае, если Игры не удастся провести летом 2021 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса токийская Олимпиада была перенесена на один год. Игры в японской столицы должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021.