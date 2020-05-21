Мутко – о возможной отмене Олимпиады: Нам всем не надо умничать, есть МОК, есть оргкомитет Бывший министр спорта России прокомментировал слова главы МОК о возможной отмене Олимпийских игр в Токио.

- Я думаю, нам всем умничать не надо, есть МОК, есть оргкомитет, есть содействующие комитеты спортсменов, которые сейчас должны все сесть, закрыться или в онлайн-режиме все это обсуждать, - приводит слова Мутко «РБК-Спорт».

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить в том случае, если Игры не удастся провести летом 2021 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса токийская Олимпиада была перенесена на один год. Игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021.