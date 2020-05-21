WADA не выявило значимой связи между TUE и вероятностью получения олимпийской медали - Советский спорт
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21 мая 2020 23:23Олимпиада

WADA не выявило значимой связи между TUE и вероятностью получения олимпийской медали

Согласно исследованию, проведенному Всемирным антидопинговым агентством (WADA), нет никакой значимой связи между спортсменом, имеющим разрешение на терапевтическое использование и выигравшим медаль на Олимпийских играх.

- Данные показали, что количество спортсменов, выступавших с TUE (в индивидуальных соревнованиях) на любых из Олимпийских игр, составило менее 1%. Кроме того, анализ показывает, что нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали.

Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяющей спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных условиях. Она имеет признание со стороны спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных лиц. К тому же существует строгий процесс, позволяющий избежать злоупотреблений системой. Результаты этого исследования предоставляют объективные данные, чтобы рассеять некоторые недоразумения и опасения, связанные с TUE, - передает пресс-служба агенства слова директора медицинского департамента WADA, доктора Алана Вернека

Отмечается, что в исследовании, проведенном Вернеком и менеджером WADA по TUE Дэвидом Хили, изучалась распространенность спортсменов с TUE на пяти летних и зимних Олимпийских играх в период между 2010 и 2018 годов.

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