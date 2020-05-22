Олег Матыцин: Планируем начать подготовку по 21 виду спорта Министр спорта рассказал об ослаблении карантинных мер.

Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о готовности разрешить спортсменам проводить тренировки.

«Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних вида спорта, – цитирует Матыцина «РИА Новости». – И я надеюсь, что при поддержке губернаторов, при поддержке Роспотребнадзора – потому что, безусловно, вся работа будет выполняться с учетом всех требований – мы такую работу успешно готовы будем провести.

С понедельника мы готовы уже начать, планируем работу по взаимодействию со сборными, работу базы в Новгорске и «Озеро Круглое», это находится в Московской области. А с 1 июня готовы начать работать четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму».

Вопрос согласован с руководителями спортивных баз. Перед возобновлением тренировок будут проводиться тестирования. Персонал баз будет находиться в условиях карантина и будет работать вахтовым методом.