«Советский спорт» поздравляет Станислава Позднякова Сегодня исполняется два года с момента избрания Станислава Позднякова главой Олимпийского комитета России.

От «Советского спорта» с этой датой президента ОКР поздравляет генеральный директор и главный редактор Николай Яременко:

- Два года сегодня исполняется, как у ОКР появился новый руководитель. Станислав Поздняков своей работой демонстрирует, что из яркого спортсмена-чемпиона может вырасти успешный и эффективный функционер. За эти два года ОКР укрепил свой имидж последовательного борца за интересы российских спортсменов. Желаем Станиславу Алексеевичу новых побед и дальнейшего продолжения той работы, которую он ведет на самых непростых спортивных фронтах!