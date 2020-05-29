Представители ОКР продолжат работу в Комиссиях МОК

Так, Генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова продолжит работу в Комиссии МОК по олимпийскому образованию, также продлены полномочия заместителя Генерального директора ОКР – руководителя аппарата Президента ОКР Родиона Плитухина в Комиссии «Спорт и активное общество».
Всего в комиссиях МОК на данный момент представлены девять россиян, в том числе, министр спорта Олег Матыцин (Комиссия по олимпийскому образованию), президент Международной стрелковой спортивной федерации (ISSF) Владимир Лисин (Комиссия по маркетингу), президент Федерации тенниса России, член Исполкома ОКР Шамиль Тарпищев (Комиссия «Окружение спортсменов»), президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов (Комиссия по Олимпийскому каналу), Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Исполкома ОКР Елена Исинбаева (Комиссия спортсменов, Комиссия «Окружение спортсменов») и Ольга Пономарь-Бекер (Комиссия по Олимпийскому каналу по программе IOC Young Leaders).
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