Станислав Поздняков вошел в обновленный состав Комиссии по олимпийской программе МОК - Советский спорт
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29 мая 2020 20:19Олимпиада

Станислав Поздняков вошел в обновленный состав Комиссии по олимпийской программе МОК

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сохранил членство в одной из ключевых комиссий Международного олимпийского комитета - Комиссии по олимпийской программе. Об этом стало известно после того, как новый состав всех комиссий был утвержден президентом МОК Томасом Бахом.

Согласно положениям «Олимпийской повестки 2020», «Олимпийская программа является фундаментальным ядром Олимпийских игр, а решения, принимаемые по ней, влияют на все сферы Олимпийского движения».

Комиссия по олимпийской программе – одна из самых представительных в МОК. В нее входит 23 человека. Основная функция Комиссии – анализ спортивной программы летних и зимних Олимпийских игр и формирование предложений для рассмотрения Исполкомом МОК.

Виды спорта, претендующие на включение в программу Игр, рассматривают по 35 критериям, разделенным на пять категорий. Перед каждыми летними и зимними Олимпийскими играми комиссия готовит на основании проведенных исследований подробный доклад, а члены Исполкома МОК принимают окончательное решение по включению того или иного вида в расписание соревнований.

Неделя комиссий МОК пройдет с 2 по 8 ноября 2020 года. В каком формате состоятся заседания – традиционном либо удаленном – будет определено позже, исходя из эпидемиологической обстановки.

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