Возможно появление нового закона о физкультуре и спорте Сегодня в режиме онлайн прошло заседание коллегии Минспорта «Об итогах деятельности в 2019 году и основных задачах на 2020 год».

Принявший в нем участие глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил:

– Майские указы президента в части доведения доли систематически занимающихся спортом граждан до 55% к 2024 году являются для нас своего рода библией. Рабочая группа внесла в Госдуму пакет законопроектов в сфере спорта. Первый из них направлен на совершенствование правового регулирования статуса общероссийских физкультурно-спортивных обществ, их прав и обязанностей. Второй – закрепляет понятия «любительский спорт», «корпоративный спорт», «школьная спортивная лига». Третий – наделяет Министерство спорта полномочиями по установлению порядка использования слов «паралимпийский», «сурдлимпийский» образовательными организациями. Четвертый законопроект направлен на уточнение полномочий органов государственной власти субъектов России и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.

Председатель профильного Комитета Госдумы отметил, что «с момента принятия в Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» вносились правки более 50 раз. За последние годы появились новые вызовы в сфере физкультуры и спорта. Значительно расширилась предметная область базового закона. Так, например, в поле зрения государства попала фитнес-индустрия. В нынешнем созыве мы работаем уже с третьим министром спорта. И впервые люди, которые занимаются физкультурой добровольно за собственные деньги, стали учитываться в статистике. Это достижение. Все это порождает необходимость подойти к снаряду под названием «новый федеральный закон о физкультуре и спорте»».

В работе коллегии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, руководители общероссийских спортивных федераций, главы региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.