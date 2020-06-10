Организаторы Олимпиады в Токио планируют возможность сокращения числа участников Игр

Как сообщает агентство Kyodo, после заседания исполнительного совета Международного олимпийского комитета организаторы заявили, что они будут уделять первоочередное внимание обеспечению безопасной и надежной обстановке во время Игр при одновременной минимизации расходов. Кроме этого организаторы отметили, что будут выступать за сокращение числа участников спортивных мероприятий, однако это не затронет непосредственно спортсменов, а также зрителей Игр.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на источники сообщило, что Япония рассматривает вопрос об упрощении формата Олимпиады, в том числе о сокращении количества зрителей во время церемоний открытия и закрытия. Таким образом Токио надеялся продемонстрировать готовность проявить гибкость, чтобы у Игр были все шансы на успех.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить в том случае, если Игры не удастся провести летом 2021 года.