Юрий Ганус: После решения CAS представители России покинут все международные спортивные организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) о справедливости санкций WADA против российского спорта может привести к тому, что представителям России придется покинуть все международные спортивные организации.

CAS должен рассмотреть дело Всемирного антидопингового агентства против России со 2 по 5 ноября нынешнего года.

«Давайте подождем ноября, – цитирует пресс-конференцию Гануса «РИА Новости». – С большим процентом вероятности после решения, которое наверняка будет принято, все представители России покинут все международные спортивные организации. Единственная организация, которая останется вне санкций, будет РУСАДА. В этом отношении РУСАДА остается и, я надеюсь, останется».

Вдобавок Ганус отверг обвинения в коррупции и финансовых злоупотреблениях в РУСАДА:

«Это полная ложь, которая не имеет под собой никаких оснований. У этой статьи есть заказчики. И задача – дискредитация РУСАДА. Им не нравится наша независимость. Мы ведем аккредитацию нейтральных спортсменов, сотрудничаем в расследовании, возглавляем рабочие группы. Когда такое было? Мы ждали этого выпада, ждали атаки. Вот она пришла. И ждем дальше».