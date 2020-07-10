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10 июля 19:21
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Ганус: После решения CAS представители России покинут все международные спортивные организации

В ноябре Спортивный арбитражный суд оценит справедливость санкций WADA.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) о справедливости санкций WADA против российского спорта может привести к тому, что представителям России придется покинуть все международные спортивные организации.

CAS должен рассмотреть дело Всемирного антидопингового агентства против России со 2 по 5 ноября нынешнего года.

«Давайте подождем ноября, – цитирует пресс-конференцию Гануса «РИА Новости». – С большим процентом вероятности после решения, которое наверняка будет принято, все представители России покинут все международные спортивные организации. Единственная организация, которая останется вне санкций, будет РУСАДА. В этом отношении РУСАДА остается и, я надеюсь, останется».

Вдобавок Ганус отверг обвинения в коррупции и финансовых злоупотреблениях в РУСАДА:

«Это полная ложь, которая не имеет под собой никаких оснований. У этой статьи есть заказчики. И задача – дискредитация РУСАДА. Им не нравится наша независимость. Мы ведем аккредитацию нейтральных спортсменов, сотрудничаем в расследовании, возглавляем рабочие группы. Когда такое было? Мы ждали этого выпада, ждали атаки. Вот она пришла. И ждем дальше».

9 декабря 2019 года прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Данные санкции были приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

источник: «РИА Новости»
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Юрий Ганус: После решения CAS представители России покинут все международные спортивные организации
В ноябре Спортивный арбитражный суд оценит справедливость санкций WADA.
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