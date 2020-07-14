Глава НОК Японии: Не знаем необходимых критериев, чтобы принять людей со всего мира

- Я пока не знаю, каким именно критериям необходимо будет соответствовать, чтобы мы смогли принять людей со всего мира. В нынешней ситуации мы пока не можем сделать никаких выводов, - приводит слова Ямаситы ТАСС.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что после заседания исполнительного совета МОК организаторы заявили, что они будут уделять первоочередное внимание обеспечению безопасной и надежной обстановки во время Игр при одновременной минимизации расходов. Кроме этого организаторы отметили, что будут выступать за сокращение числа участников спортивных мероприятий, однако это не затронет непосредственно спортсменов, а также зрителей Игр.