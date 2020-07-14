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14 июля 16:47

Глава НОК Японии: Не знаем необходимых критериев, чтобы принять людей со всего мира

Президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита рассказал, что на данный момент организаторы не знают по каким критериям будут принимать болельщиков во время Олимпиады.

- Я пока не знаю, каким именно критериям необходимо будет соответствовать, чтобы мы смогли принять людей со всего мира. В нынешней ситуации мы пока не можем сделать никаких выводов, - приводит слова Ямаситы ТАСС.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что после заседания исполнительного совета МОК организаторы заявили, что они будут уделять первоочередное внимание обеспечению безопасной и надежной обстановки во время Игр при одновременной минимизации расходов. Кроме этого организаторы отметили, что будут выступать за сокращение числа участников спортивных мероприятий, однако это не затронет непосредственно спортсменов, а также зрителей Игр.

источник: ТАСС
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Глава НОК Японии: Не знаем необходимых критериев, чтобы принять людей со всего мира
Президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита рассказал, что на данный момент организаторы не знают по каким критериям будут принимать болельщиков во время Олимпиады.
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