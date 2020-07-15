Юношеские Олимпийские игры в Дакаре перенесли с 2022 года на 2026-й

Международный олимпийский комитет на свое официальном сайте объявил, что четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Сенегала Дакаре в 2026 году, а не в 2022-м.

О переносе международных соревнований на четыре года попросили власти Сенегала.

«Сенегал и МОК решили отложить юношеские олимпийские игры с 2022 года на 2026 год, – заявил президент МОК Томас Бах. – Это предложил сделать президент Сенегала Маки Салл в разговоре со мной. Я приветствую это решение. Отсрочка поможет Сенегалу спокойно подготовиться к играм. МОК и Сенегал уверены, что игры пройдут успешно».

Предыдущие летние юношеские Олимпийские игры прошли в 2018 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе.