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17 июля 14:55
автор: Юрий Нечаев

Президент МОК Бах готов баллотироваться на новый срок

Выборы пройдут в 2021 году.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил готовность выставить свою кандидатуру на ближайших выборах руководителя организации .

Об этом Бах сообщил во время сегодняшней сессии МОК, проходящей в формате видеоконференции.

«Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, еще четыре года», - приводит слова чиновника ТАСС.

66-летний Бах возглавил МОК в 2013 году. Выборы следующего руководителя организации пройдут в Афинах в следующем году.

источник: ТАСС
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Президент МОК Бах готов баллотироваться на новый срок
Выборы пройдут в 2021 году.
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