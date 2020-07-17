Выборы президента МОК проведут весной следующего года

На 136-й сессии МОК, которая проходит сегодня в формате видеоконференции было принято решение о том, что следующие выборы президента Международного олимпийского комитета состоятся весной 2021 года.

Официальный сайт МОК сообщает, что голосование пройдет в Афинах на 137-й сессии организации. 138-я сессия состоится летом следующего года и будет приурочена к старту летних Олимпийских игр в Токио.

За эти предложения проголосовали 90 человек, при одном голосе против и трех воздержавшихся.

Сегодня действующий президент МОК Томас Бах сообщил, что в следующем году готов вновь баллотироваться на пост главы организации.