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17 июля 18:53
автор: Виктор Шарафудинов

Выборы президента МОК проведут весной следующего года

Немец Томас Бах руководит Международным олимпийским комитетом с 2013 года.

На 136-й сессии МОК, которая проходит сегодня в формате видеоконференции было принято решение о том, что следующие выборы президента Международного олимпийского комитета состоятся весной 2021 года.

Официальный сайт МОК сообщает, что голосование пройдет в Афинах на 137-й сессии организации. 138-я сессия состоится летом следующего года и будет приурочена к старту летних Олимпийских игр в Токио.

За эти предложения проголосовали 90 человек, при одном голосе против и трех воздержавшихся.

Сегодня действующий президент МОК Томас Бах сообщил, что в следующем году готов вновь баллотироваться на пост главы организации.

источник: Международный олимпийский комитет
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