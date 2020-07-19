Станислав Поздняков: ОКР поддержит кандидатуру Баха на выборах президента МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возглавляемая им организация на предстоящих выборах руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) поддержит кандидатуру Томаса Баха.

«Я как лично, так и с позиции ОКР, безусловно, поддерживаю решение Баха баллотироваться на новый срок. Он за семь с половиной лет своего президентства продемонстрировал лидерские качества, которые необходимы для управления такой сложной многогранной структурой, как МОК. Он продемонстрировал себя опытным международным политиком в разрешении многих сложных ситуаций, которые возникали в этот период», - цитирует Позднякова «РИА Новости».

Напомним, ранее на этой неделе Бах выразил готовность выставить свою кандидатуру на ближайших выборах руководителя МОК. Немец возглавляет комитет с 2013 года.

Выборы следующего руководителя организации пройдут в Афинах в следующем году.