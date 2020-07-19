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19 июля 14:25
автор: Юрий Нечаев

Станислав Поздняков: ОКР поддержит кандидатуру Баха на выборах президента МОК

Голосование состоится в 2021 году.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возглавляемая им организация на предстоящих выборах руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) поддержит кандидатуру Томаса Баха.

«Я как лично, так и с позиции ОКР, безусловно, поддерживаю решение Баха баллотироваться на новый срок. Он за семь с половиной лет своего президентства продемонстрировал лидерские качества, которые необходимы для управления такой сложной многогранной структурой, как МОК. Он продемонстрировал себя опытным международным политиком в разрешении многих сложных ситуаций, которые возникали в этот период», - цитирует Позднякова «РИА Новости».

Напомним, ранее на этой неделе Бах выразил готовность выставить свою кандидатуру на ближайших выборах руководителя МОК. Немец возглавляет комитет с 2013 года.

Выборы следующего руководителя организации пройдут в Афинах в следующем году.

источник: «РИА Новости»
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