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20 июля 18:39

Умер автор образа «олимпийского Мишки» Виктор Чижиков

Народный художник РФ Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер на 85-м году жизни.

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года.

На книгах с его рисунками для издательств «Малыш», «Детская литература», журналах «Мурзилка», «Веселые картинки» и других выросло уже не одно поколение. Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей.

Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», - говорится в сообщении издательства «АСТ Дети» в соцсети «Вконтакте».

источник: ВКонтакте
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Умер автор образа «олимпийского Мишки» Виктор Чижиков
Народный художник РФ Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер на 85-м году жизни.
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