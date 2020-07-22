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22 июля 09:43
автор: Кирилл Трофименко

Олимпиада в Токио может быть отменена

Оргкомитет Игр допустил такое развитие событий из-за пандемии коронавируса.

Летняя Олимпиада в Токио может быть отменена. Глава оргкомитета Игр Йосиро Мори не исключил такой вариант.

«Важным фактором для проведения соревнований является то, насколько придет в норму ситуация с коронавирусом, В частности, будет ли найдена вакцина или лекарство. Можем ли мы принять Игры в такой ситуации? Если все будет так же, как сейчас, то нет. Но я не могу себе представить, чтобы такая ситуация продолжалась еще год», - цитирует Мори NHK.

Чиновник отметил, что проведение Олимпиады без зрителей можно сделать только при безвыходной ситуации. По его словам, тогда можно допускать на трибуны только жителей Японии.

Ранее Олимпиада была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти с 23 июля по восьмое августа.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни сотен тысяч человек. Почти все спортивные соревнования были отменены. Они возобновились только в июне.

источник: NHK
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