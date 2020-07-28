Катар в официальном письме МОК подтвердил готовность провести Олимпиаду в 2032 году

Национальный олимпийский комитет Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо, выразив готовность провести летние Олимпийские игры в 2032 году.

Глава НОК Катара шейх Джоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани в интервью The New York Times заявил следующее:

«Наше сегодняшнее заявление знаменует собой начало содержательного диалога с комиссией МОК, чтобы в дальнейшем изучить наши интересы и определить, как Олимпийские игры смогут поддержать долгосрочные цели развития Катара.

На протяжении многих лет спорт является одним из основных факторов развития нашей страны.

В основе наших переговоров с комиссией МОК проверенный послужной список и богатый опыт наряду с нашим желанием использовать спорт для содействия миру и культурному обмену».