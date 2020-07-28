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28 июля 01:57
автор: Виктор Шарафудинов

Катар в официальном письме МОК подтвердил готовность провести Олимпиаду в 2032 году

В 2022-м небольшая арабская страна проведет чемпионат мира по футболу.

Национальный олимпийский комитет Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо, выразив готовность провести летние Олимпийские игры в 2032 году.

Глава НОК Катара шейх Джоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани в интервью The New York Times заявил следующее:

«Наше сегодняшнее заявление знаменует собой начало содержательного диалога с комиссией МОК, чтобы в дальнейшем изучить наши интересы и определить, как Олимпийские игры смогут поддержать долгосрочные цели развития Катара.

На протяжении многих лет спорт является одним из основных факторов развития нашей страны.

В основе наших переговоров с комиссией МОК проверенный послужной список и богатый опыт наряду с нашим желанием использовать спорт для содействия миру и культурному обмену».

Катар собирается провести Олимпиаду в своей столице Дохе.

Ранее интерес к проведению ОИ-2032 выразили Индия, Индонезия, Германия, Испания, Австралия, Италия, Нидерланды и Турция. Вдобавок совместную заявку собирались податью Южная Корея и КНДР.

В следующем году пройдет Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии коронавируса. В 2024 голу летние Олимпийские игры примет Париж, а в 2028-м – Лос-Анджелес.

источник: The New York Times
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