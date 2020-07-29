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29 июля 19:59

Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой к Олимпийским играм

Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

Как сообщает пресс-служба министерства, руководить работой будут совместно Министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Основные функции Штаба – контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций – участников подготовки спортивных сборных команд страны к Олимпийским играм.

«Ближайшее заседание Штаба состоится 30 июля, на нем будет утвержден регламент работы Штаба, а также рассмотрены вопросы подготовки олимпийских сборных команд России с учетом текущей эпидемиологической обстановки. В частности, Штаб обсудит планы подготовки к перенесенным на 2021 год Играм ХХХII Олимпиады в Токио и к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой к Олимпийским играм
Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.
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