Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой к Олимпийским играм

Как сообщает пресс-служба министерства, руководить работой будут совместно Министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Основные функции Штаба – контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций – участников подготовки спортивных сборных команд страны к Олимпийским играм.

«Ближайшее заседание Штаба состоится 30 июля, на нем будет утвержден регламент работы Штаба, а также рассмотрены вопросы подготовки олимпийских сборных команд России с учетом текущей эпидемиологической обстановки. В частности, Штаб обсудит планы подготовки к перенесенным на 2021 год Играм ХХХII Олимпиады в Токио и к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.