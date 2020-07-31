«Советский спорт» удостоен нескольких наград престижной премии «Спорт и Россия — 2020»

Уже традиционно премия объединяет ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере поддержки спорта России, для признания их достижений и вручения независимой награды.

«Советский спорт» получил специальную награду от организаторов за создание уникального проекта «Радио Советский спорт», сочетающего новизну аудиоподкастов с традициями классической спортивной журналистики.

Главный редактор Николай Яременко получил также награду за личный вклад в развитие отечественного спорта.

Торжественную церемонию, по традиции, провёл спортивный комментатор, трёхкратный обладатель ТЭФИ и «голос» Первого канала Виктор Гусев. Награды вручали экс-футболисты Дмитрий Сенников, Александр Филимонов, а также пресс-секретарь Москомспорта Мария Бутова.

Церемонию награждения предваряла деловая часть программы — форум #БизнесСпортИнвестиции. Впервые после пандемии ведущие эксперты индустрии могли встретиться не в онлайн-формате, не в поднадоевшем уже многим варианте зум-конференции, а лицом к лицу и обсудить вызовы этого сложного периода. Влияние пандемии на спортивную индустрию стало самой обсуждаемой темой форума и его спикеров.