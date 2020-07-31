ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 17:59

«Советский спорт» удостоен нескольких наград престижной премии «Спорт и Россия — 2020»

30 июля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Спорт и Россия — 2020».

Уже традиционно премия объединяет ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере поддержки спорта России, для признания их достижений и вручения независимой награды.

«Советский спорт» получил специальную награду от организаторов за создание уникального проекта «Радио Советский спорт», сочетающего новизну аудиоподкастов с традициями классической спортивной журналистики.

Главный редактор Николай Яременко получил также награду за личный вклад в развитие отечественного спорта.

Торжественную церемонию, по традиции, провёл спортивный комментатор, трёхкратный обладатель ТЭФИ и «голос» Первого канала Виктор Гусев. Награды вручали экс-футболисты Дмитрий Сенников, Александр Филимонов, а также пресс-секретарь Москомспорта Мария Бутова.

Церемонию награждения предваряла деловая часть программы — форум #БизнесСпортИнвестиции. Впервые после пандемии ведущие эксперты индустрии могли встретиться не в онлайн-формате, не в поднадоевшем уже многим варианте зум-конференции, а лицом к лицу и обсудить вызовы этого сложного периода. Влияние пандемии на спортивную индустрию стало самой обсуждаемой темой форума и его спикеров.

Главный редактор и генеральный директор «Советского спорта» Николай Яременко выступил в роли модератора одной из самых острых тем, которая продолжает быть в топе обсуждения спортивного сообщества. Это допинг и ожидаемое отстранение России от международных соревнований. Разгорелась жаркая дискуссия, в которой выступили заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай. Спикеры обсудили важность личной ответственности в вопросе антидопинга и поговорили об отсутствии юридической практики регулирования подобных конфликтов в России.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ-масел для бензиновых и дизельных двигателейКак выбрать масло для бензинового или дизельного двигателя и в чем их отличияОстанутся ли "дыры" в карте покрытия интернета: МТС будет строить сеть 5G в РоссииКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеРумынка, о которой мечтает весь мирАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
«Советский спорт» удостоен нескольких наград престижной премии «Спорт и Россия — 2020»
30 июля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Спорт и Россия — 2020».
31.07.2020 17:59
Олимпиада
Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой к Олимпийским играм
Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.
29.07.2020 19:59
Олимпиада
Катар в официальном письме МОК подтвердил готовность провести Олимпиаду в 2032 году
В 2022-м небольшая арабская страна проведет чемпионат мира по футболу.
28.07.2020 01:57
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Катар хочет принять Олимпийские игры-2032
В 2022 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу.
27.07.2020 13:39
Олимпиада
автор: Юрий Нечаев
Факел московской Олимпиады продали на аукционе в Каннах за 2,5 тысячи евро
Летние Олимпийские игры прошли в столице СССР в 1980 году.
26.07.2020 19:20
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Депутат Госдумы Свищев: Периодически у Родченкова бывают обострения
Информатор WADA в своей книге заявил, что сборная СССР пропустила Олимпиаду в Лос-Анджелесе, поскольку американцы не пустили в калифорнийские воды корабль с секретной допинговой лабораторией.
26.07.2020 19:09
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Родченков заявил, что знает истинные причины бойкота Советским Союзом ОИ-84
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории сообщил, что американцы не пустили с секретной советской допинговой лабораторией.
26.07.2020 15:00
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
РУСАДА опубликовало открытое письмо в адрес ОКР
ОКР инициировал проверку деятельности РУСАДА.
23.07.2020 13:11
Олимпиада
автор: Юрий Нечаев
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Игры перенесены на следующий год из-за коронавируса.
23.07.2020 06:12
Олимпиада
автор: Юрий Нечаев
Олимпиада в Токио может быть отменена
Оргкомитет Игр допустил такое развитие событий из-за пандемии коронавируса.
22.07.2020 09:43
Олимпиада
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика