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05 августа 17:51
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Ганус может быть уволен по инициативе наблюдательного совета РУСАДА

Он работает в организации с 2017 года.

Глава РУСАДА Юрий Ганус рискует потерять свою должность. Об этом сообщает «РБК».

Согласно источнику, в среду, 5 августа состоялось заседание Наблюдательного совета, в ходе которого ему выразили недоверие.

Отмечается, что такой же позиции придерживаются в адрес его заместителя – Маргариты Пахноцкой.

Министр спорта РФ Олег Матыцин уже высказался он этот счет. Он заявил: «Окончательное решение принимает общее собрание. Для нас самое главное – это продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения не были приняты.

Это ни в коей мере не должно повлиять на профессиональную, эффективную работу агентства по предупреждению использования допинга в нашей стране».

источник: РБК
источник: «РИА Новости»
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Он работает в организации с 2017 года.
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