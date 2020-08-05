СМИ: Ганус может быть уволен по инициативе наблюдательного совета РУСАДА

Глава РУСАДА Юрий Ганус рискует потерять свою должность. Об этом сообщает «РБК».

Согласно источнику, в среду, 5 августа состоялось заседание Наблюдательного совета, в ходе которого ему выразили недоверие.

Отмечается, что такой же позиции придерживаются в адрес его заместителя – Маргариты Пахноцкой.

Министр спорта РФ Олег Матыцин уже высказался он этот счет. Он заявил: «Окончательное решение принимает общее собрание. Для нас самое главное – это продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения не были приняты.

Это ни в коей мере не должно повлиять на профессиональную, эффективную работу агентства по предупреждению использования допинга в нашей стране».