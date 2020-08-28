Ганус уволен с должности гендиректора РУСАДА

Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой к Олимпийским играм

Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.