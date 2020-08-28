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28 августа 14:17
автор: Артур Гичунцев

Ганус уволен с должности гендиректора РУСАДА

Ранее сообщалось, что он допустил финансовые нарушения и может покинуть свой пост по итогам аудита.

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло решение уволить генерального директора организации Юрия Гануса, сообщает корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Постановление собрания об отстранении на основе ранее проведенного аудита зачитал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, добавив, что учредители РУСАДА по итогам работы аудиторской компании обратятся в правоохранительные органы. Решение об отстранении было принято собранием единогласно. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист Михаил Буханов.

Напомним, 5 августа члены наблюдательного совета РУСАДА на своем заседании большинством голосов приняли решение рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты России являются учредителями Российского антидопингового агентства.

источник: «РИА Новости»
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