Пахноцкая покинула РУСАДА по собственному желанию

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил об уходе Маргариты Пахноцкой с должности заместителя гендиректора РУСАДА.

«Насколько мне известно, она подала заявление об уходе», – сказал Лукин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, Пахноцкая заняла свой пост в сентябре 2017 года. Также она работала координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и занимала пост отдела реализации образовательных программ РУСАДА.