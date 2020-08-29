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29 августа 15:18
автор: Юрий Нечаев

Олег Матыцин: Уверен, РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать

В пятницу в отставку был отправлен генеральный директор агентства Юрий Ганус.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увольнение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

«Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России. За последние годы РУСАДА на высоком уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом», - цитирует Матыцина пресс-служба Министерства.

Напомним, Ганус занимал должность генерального директора РУСАДА с 31 августа 2017 года. Решение об отстранении было принято единогласно. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист Михаил Буханов.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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Олег Матыцин: Уверен, РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать
В пятницу в отставку был отправлен генеральный директор агентства Юрий Ганус.
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