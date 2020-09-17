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17 сентября 11:44

Стартовал X Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед»

ПАО «Газпром», Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов России объявляют о начале юбилейного X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» для представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ.

Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России и ближнем зарубежье.

Конкурсные работы будут оценены отдельно для федеральных и региональных СМИ в следующих номинациях:

— «Лучший репортаж/фильм/сюжет» (для телевидения);

— «Лучший радиорепортаж» (единая номинация для российских федеральных и региональных СМИ);

— «Лучшая публикация» (для печатных и интернет-изданий);

— «Лучший фоторепортаж/фоторабота» (для печатных и интернет-изданий);

— «Будущее спортивной журналистики» (лучшая работа молодого автора в возрасте до 21 года для всех видов российских федеральных и региональных СМИ).

При подведении итогов будут также вручены специальные призы «Патриарх», «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» и «Юбилей».

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться по 15 октября 2020 года по электронной почте energiya2020@olympic.ru.

Финал юбилейного X фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 11 декабря 2020 года в Москве.

Справка

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2200 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторами X фестиваля-конкурса «Энергия побед» стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО «Газпром» является генеральным партнером конкурса.

История активного взаимодействия «Газпрома» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Лондоне (2012) и Сочи (2014). В рамках подготовки к зимним Играм-2014 «Газпром» создал уникальные спортивные и производственные объекты.

23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал Генеральным спонсором Олимпийской команды России и оказывал ей поддержку в рамках подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016) и Пхенчхане (2018).

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Стартовал X Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед»
ПАО «Газпром», Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов России объявляют о начале юбилейного X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» для представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ.
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