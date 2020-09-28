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28 сентября 11:42
автор: Виктор Шарафудинов

Эстафета олимпийского огня начнется 25 марта следующего года в японской префектуре Фукусима

Летние Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио утвердил новую дату начала эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Маршрут будет тем же, что планировали изначально. Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии. Старт назначен на 25 марта 2021 года в футбольном тренировочном центре города Фукусима, административном центре одноименной префектуре. Продлится путешествие олимпийского огня по Японии до официального начала Игр 23 июля.

Минувшей весной Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса принял решение перенести проведение Олимпийских игр с лета нынешнего года на 2021-й. Соревнования лучших атлетов мира пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

источник: Токио-2020
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Эстафета олимпийского огня начнется 25 марта следующего года в японской префектуре Фукусима
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